Зеленский захотел видеть Белоруссию в Евросоюзе

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что Белоруссию ждет будущее в Евросоюзе. Политик заявил об этом на саммите ЕС, где поблагодарил европейских лидеров за старт переговоров о членстве Украины и ЕС, сообщает «Царьград» .

Зеленский добавил, что началом переговоров о вступлении Киева в объединение «Европа доказала способность принимать правильное решение в правильное время». Украинский лидер также поздравил Молдову, о вступлении в ЕС которой также начались официальные переговоры.

«Я уверен, что будет аналогичное решение по Белоруссии, поскольку это европейская нация, которая должна иметь европейское будущее», — добавил Зеленский.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз увидел со стороны Кишинева и Киева «непоколебимую приверженность и решимость» вступить в блок.