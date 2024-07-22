Зеленский высказался о выходе Байдена из президентской гонки

Зеленский выразил надежду на поддержку Киева на фоне снятия Байдена с выборов

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что действующий глава США Джо Байден принял тяжелое, но сильное решение, когда решил сняться с выборов, сообщает «Царьград» .

Зеленский также поблагодарил Байдена за его лидерство. Вместе с тем украинский политик выразил надежды, что Вашингтон в дальнейшем останется на стороне Киева.

Дональд Трамп, бывший президент США и нынешний кандидат на главный пост в стране, ранее утверждал, что при возвращении в Овальный кабинет он сможет закончить конфликт на Украине «за сутки».

Байден заявил о выходе из президентской гонки 21 июля. По его мнению, возглавить Соединенные Штаты вместо него достойна демократ и вице-президент страны Камала Харрис.