Зеленский высказался о выходе Байдена из президентской гонки
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский считает, что действующий глава США Джо Байден принял тяжелое, но сильное решение, когда решил сняться с выборов, сообщает «Царьград».
Зеленский также поблагодарил Байдена за его лидерство. Вместе с тем украинский политик выразил надежды, что Вашингтон в дальнейшем останется на стороне Киева.
Дональд Трамп, бывший президент США и нынешний кандидат на главный пост в стране, ранее утверждал, что при возвращении в Овальный кабинет он сможет закончить конфликт на Украине «за сутки».
Байден заявил о выходе из президентской гонки 21 июля. По его мнению, возглавить Соединенные Штаты вместо него достойна демократ и вице-президент страны Камала Харрис.