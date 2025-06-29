Зеленский ввел в действие решение о выходе из Оттавской конвенции

Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе страны из Оттавской конвенции, запрещающей применение противопехотных мин, сообщает РИА Новости .

О том, что Зеленский подписал соответствующий указ, рассказал украинский депутат Роман Костенко.

Согласно Оттавской конвенции, ее страны-участники обязуются не применять, не накапливать запасы, не производить и не передавать противопехотные мины. Выход из договора означает, что Украина может пользоваться этим вооружением.

Ранее страны Балтии заявили ООН, что вышли из конвенции по запрету противопехотных мин. Латвия, Литва и Эстония заявили, что это решение было принято из-за «ухудшения ситуации с безопасностью в Европе».