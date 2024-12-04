Зеленский уволил постпреда, говорившую про изгнание русских и марихуану в Крыму
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Украинский президент Владимир Зеленский снял с должности своего «постоянного представителя в Крыму» Тамилу Ташеву. Ранее она прославилась своими громкими заявлениями, предлагая выдворить 500-800 тысяч россиян из Крыма и выращивать там марихуану, если ВСУ захватят полуостров, сообщает украинские издание «Страна».
Ташева утверждала, что если Украине удастся захватить Крым, то оттуда планируется выдворить до 800 000 российских жителей. Киев также хотел внести в «черные списки» примерно 10 тысяч украинцев, которые сотрудничали с российской администрацией. Также «принудительно выдворить» обещали тех россиян, которые приехали в Крым «нелегально».
До этого уже бывший постпред Зеленского предлагала выращивать в Крыму медицинский каннабис в случае его захвата.
Ранее Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ. Их возглавил генерал-майор Михаил Драпатый, которого в России разыскивают по уголовному делу о гибели мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик.