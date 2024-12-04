Украинский президент Владимир Зеленский снял с должности своего «постоянного представителя в Крыму» Тамилу Ташеву. Ранее она прославилась своими громкими заявлениями, предлагая выдворить 500-800 тысяч россиян из Крыма и выращивать там марихуану, если ВСУ захватят полуостров, сообщает украинские издание «Страна» .

Ташева утверждала, что если Украине удастся захватить Крым, то оттуда планируется выдворить до 800 000 российских жителей. Киев также хотел внести в «черные списки» примерно 10 тысяч украинцев, которые сотрудничали с российской администрацией. Также «принудительно выдворить» обещали тех россиян, которые приехали в Крым «нелегально».

До этого уже бывший постпред Зеленского предлагала выращивать в Крыму медицинский каннабис в случае его захвата.

Ранее Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ. Их возглавил генерал-майор Михаил Драпатый, которого в России разыскивают по уголовному делу о гибели мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик.