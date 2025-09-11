Зеленский «уводит» президента Финляндии от жены

Президент Финляндии заявил о нехватке времени на жену из-за Зеленского

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в последнее время проводит с украинским коллегой Владимиром Зеленским больше времени, чем с собственной женой. По словам политика, он практически ежедневно общается с лидером Украины, сообщает финская газета Yle .

«Я провел с Владимиром больше времени, чем со своей женой», — с улыбкой сказал Стубб.

Сегодня, 11 сентября, финский президент посетил Киев с рабочей поездкой. Во время встречи с Зеленским Стубб обсуждал сотрудничество украинцев и финнов в области разработки беспилотников и противодействия им, инцидент с БПЛА в Польше и членство Украины в Евросоюзе.

Президенты также заявляли, что между их странами налажено тесное сотрудничество.

