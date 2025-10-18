Зеленский: Трамп не ответил однозначно ответа о ракетах Tomahawk

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил однозначного ответа о поставках ракет Tomahawk от президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости .

«Президент Трамп не сказал „нет“, но на сегодняшний день не сказал и „да“, — отметил он.

Переговоры Трампа и Зеленского прошли 17 октября в Белом доме в США. После их завершения СМИ написали, что президент Соединенных Штатов пока отказал ВСУ в предоставлении дальнобойных ракет Tomahawk.

Насколько опасны для РФ американские ракеты Tomahawk, способные нести ядерное оружие, и что скрывается за информацией об их поставках Киеву, читайте в материале РИАМО.

