Зеленский сделал поблажки вернувшимся дезертирам

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым бойцы ВСУ, которые дезертировали или самовольно оставили часть в первый раз, смогут вернуться в войска без уголовного наказания. Кроме того, при возвращении таким военнослужащим возобновят социальные гарантии и выплаты, сообщает украинское издание «Страна» .

В октябре СМИ сообщало, что количество случаев дезертирства и самовольного оставления воинских частей в рядах бойцов ВСУ выросло в несколько раз по сравнению с 2022 и 2023 годами. За восемь месяцев этого года на Украине возбудили почти 30 000 уголовных производств о самовольном оставлении части, причем в 2022 году таких случаев было 6,6 тысячи.

На Украине был громкий случай, когда семеро дезертиров устроили перестрелку с пограничниками при попытке перейти границу с Молдовой. Тогда фронтовики оказали ожесточенное сопротивление и отбросили силы погранвойск, которые даже понесли потери.

Между тем в Курской области появились заградотряды ВСУ, не позволяющие украинским военным покидать позиции.