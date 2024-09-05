Зеленский рассказал о подробностях «плана победы», который состоит из 5 пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «план победы» его страны состоит из пяти пунктов. Атака на Курскую область также является его частью, сообщает РБК .

Зеленский в интервью NBC News рассказал о деталях «плана победы» Украины в конфликте. По его словам, он не представлял его американскому президенту Джо Байдену, потому что ждал успеха ВСУ в российском регионе.

Зеленский отметил, что атака на Курскую область стала частью «плана победы». Всего в него входят пять пунктов.

«Четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны», — отметил Зеленский.

Он добавил, что план будет реализовываться с помощью западных союзников.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ намерены удерживать территории, захваченные в приграничных районах Курской области. При этом украинский лидер отметил, что США якобы не знали о готовящемся вторжении.