Зеленский продолжил речь после выпадения неизвестного объекта из носа

Во время обращения у Зеленского выпал из носа белый шарик

Во время вечернего обращения к нации с Владимиром Зеленским произошел необычный инцидент. В момент, когда глава государства говорил о международных партнерах Украины, из его рта или носа выпала белая субстанция, сообщает «Лента.ру».

Зеленский моментально отреагировал, шмыгнув носом, но не прервал выступление. Видео с этим эпизодом было опубликовано в официальном Telegram-канале политика.

Офис главы украинского государства пока не прокомментировал произошедшее. В социальных сетях активно обсуждаются различные версии случившегося: от естественных причин (вязкая слюна, медицинская ватка или зубная пломба) до спекулятивных предположений.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник уже заявлял о возможной наркозависимости Зеленского и необходимости специальных медицинских процедур перед записями обращений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.