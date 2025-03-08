Зеленский представил имена представителей делегации для переговоров с США

На следующей неделе в Саудовской Аравии состоятся переговоры между делегациями двух стран — США и Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал имена всех, кто будет представлять Киев на двусторонней встрече, сообщает «Политика Страны» .

По словам Зеленского, в украинскую делегацию войдут глава Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Украины Андрей Сибига, а также министр обороны Рустем Умеров.

Четвертым человеком, который будет входить в украинскую делегацию, станет заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что 12 марта Киев и Вашингтон будут обсуждать сразу несколько тем. Одной из тем снова станет сделка по редкоземельным металлам, которую должны были подписать еще 28 февраля.

Также Украина и США будут обсуждать военную помощь Вооруженным силам Украины, которую в настоящее время Вашингтон поставил на паузу. Еще одной темой станет предстоящий диалог с Москвой по поводу завершения вооруженного конфликта, который длится более трех лет.