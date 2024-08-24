Зеленский повысил главкома ВСУ Александра Сырского до высшего воинского звания
Фото - © Телеграм-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский повысил в воинском звании главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает МК со ссылкой на СМИ соседней страны.
Генерала-полковника Сырского повысили до генерала. Воинское звание считается высшим в украинских войсках.
Также Зеленский повысил командующего объединенными силами ВСУ Андрея Гнатова до генерал-майора. Он занимает должность с 24 июня 2024 года.
Ранее Сырский заявил, что ВСУ создали «военную комендатуру» в Курской области. Он сказал, что она нужна якобы «для соблюдения правопорядка».