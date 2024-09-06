Зеленский попросил союзников Украины игнорировать «красные линии» Путина

Президент Украины Владимир Зеленский впервые поучаствовал в совещании министров обороны на американской авиабазе Рамштайн в Германии, где призвал союзников игнорировать «красные линии» российского президента Владимира Путина, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

Зеленский попросил союзников Киева не обращать внимание на «красные линии» Путина и позволить Вооруженным силам Украины использовать дальнобойное оружие за пределами украинской территории. Он хочет наносить удары западным оружием по объектам в России.

«Нам нужно иметь эти дальнобойные средства не только на <…> территории Украины, но и на российской территории», — заявил Зеленский в ходе заседания контактной группы по вопросам обороны Украины.

Зеленский приехал в Германию 6 сентября для встречи с министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны ФРГ Борисом Писториусом. Украинский лидер также планирует поучаствовать в отдельных переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем.