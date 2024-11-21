В июле украинский президент инициировал законопроект о лишении госнаград — звания «Герой Украины» и других государственных наград — за популяризацию России, а также за преступления против Украины.

Законопроектом предусмотрено дополнительное наказание в виде лишения государственных наград для осужденных за преступления против основ нацбезопасности Украины.

Ранее сообщалось, что недавно официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский употребляет наркотики. Психиатр и врач-нарколог Владимир Каторгин отметил, что нельзя с полной уверенностью утверждать, что человек — наркоман, если нет возможности оценить его внешний вид и поведение.