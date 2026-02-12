сегодня в 12:44

Зеленский подписал указ о гарантиях безопасности Запада для Украины

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о подготовке международных договоров о гарантиях безопасности для государства. Документ от 30 января «О гарантиях безопасности для Украины» появился на сайте политика, сообщает РБК .

За исполнением решения будет следить секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. Указ начал действовать со дня опубликования.

В решении Умерова сказано, что министерствам иностранных дел и обороны Украины поставили задачу подготовить и показать Зеленскому проекты международных договоров по гарантиям безопасности для государства.

Документы должны подготовить после рассмотрения предложений по итогам встречи с США, иными международными партнерами страны и Россией.

Прошлый трехсторонний раунд переговоров прошел 4 и 5 февраля. Еще одну встречу планируют провести в ближайшее время. Однако точной даты нет.

