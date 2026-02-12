Зеленский подписал указ о гарантиях безопасности Запада для Украины
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о подготовке международных договоров о гарантиях безопасности для государства. Документ от 30 января «О гарантиях безопасности для Украины» появился на сайте политика, сообщает РБК.
За исполнением решения будет следить секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. Указ начал действовать со дня опубликования.
В решении Умерова сказано, что министерствам иностранных дел и обороны Украины поставили задачу подготовить и показать Зеленскому проекты международных договоров по гарантиям безопасности для государства.
Документы должны подготовить после рассмотрения предложений по итогам встречи с США, иными международными партнерами страны и Россией.
Прошлый трехсторонний раунд переговоров прошел 4 и 5 февраля. Еще одну встречу планируют провести в ближайшее время. Однако точной даты нет.
