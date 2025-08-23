сегодня в 18:58

Зеленский подписал два указа о новых санкциях против РФ и связанных с ней лиц

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна продолжает свою санкционную работу. Он подписал два указа о новых ограничениях против РФ и связанных с ней лиц.

«Первый — синхронизация в Украине санкций партнеров, в том числе санкций Канады. Это 100% синхронизации канадских санкций в этом году против 139 физических и юридических лиц», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Украина с партнерами еще готовит решение о синхронизации киевских санкций в юрисдикциях партнеров.

По его словам, второй указ касается санкций против 28 граждан разных государств, которые одинаково помогают РФ.

