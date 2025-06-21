Зеленский: по переговорам с РФ Украина оказалась в сложной ситуации выбора
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
По переговорам с РФ в Стамбуле Украина оказалась в сложной ситуации выбора. Для России важно оторвать Вашингтон от Киева, добиться прекращения оказания помощи, рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает СМИ соседнего государства «Политика страны».
Для достижения желаемого РФ будет показывать дипломатичность и согласие на проведение встреч с Украиной без США. Если будут организованы еще несколько раундов переговоров в Стамбуле, то Соединенные Штаты увидят — процесс идет. Таким образом, санкции Вашингтона будут откладывать, считает украинский президент.
«А мы будем действительно в сложной ситуации выбора: продолжать вот так переговоры или идти в другом направлении», — отметил Зеленский.
Ранее президент России Владимир Путин сказал, что готов встретиться с украинским коллегой. Но нужно не просто вести переговоры, а понимать, кто подпишет документы, и какие гарантии выполнения предоставят Москве.