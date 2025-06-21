Зеленский: по переговорам с РФ Украина оказалась в сложной ситуации выбора

По переговорам с РФ в Стамбуле Украина оказалась в сложной ситуации выбора. Для России важно оторвать Вашингтон от Киева, добиться прекращения оказания помощи, рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает СМИ соседнего государства « Политика страны ».

Для достижения желаемого РФ будет показывать дипломатичность и согласие на проведение встреч с Украиной без США. Если будут организованы еще несколько раундов переговоров в Стамбуле, то Соединенные Штаты увидят — процесс идет. Таким образом, санкции Вашингтона будут откладывать, считает украинский президент.

«А мы будем действительно в сложной ситуации выбора: продолжать вот так переговоры или идти в другом направлении», — отметил Зеленский.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что готов встретиться с украинским коллегой. Но нужно не просто вести переговоры, а понимать, кто подпишет документы, и какие гарантии выполнения предоставят Москве.