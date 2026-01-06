Зеленский планирует уволить Умерова с должности секретаря СНБО

сегодня в 16:00

Народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко утверждает, что украинский президент Владимир Зеленский намерен освободить секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова от занимаемой должности, пишет «Политика Страны» .

Сообщается, что Зеленский хочет предложить Умерову две другие должности: либо пост советника, либо помощника по вопросам национальной безопасности.

До этого пост секретаря СНБО был предложен главе СБУ Василию Малюку*, но тот отклонил предложение.

Следует отметить, что Умеров проводит переговоры с США, из-за чего большую часть времени находится за пределами Украины.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

