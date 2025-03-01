Зеленский отказался извиняться перед президентом США

Президент Украины Владимир Зеленский после скандальной перепалки с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что так и не понял, что он сделал не так на встрече в Белом доме, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

«Я не уверен, что мы сделали что-то плохое», - отметил он.

Зеленский не стал извиняться в прямой эфире за свое поведение в Белом доме. При этом он отметил, что произошедшее «не пошло на пользу» обеим сторонам.

Во время встречи с Трампом Зеленский заявил, что против прекращения огня в конфликте с Россией, так как считает, что это не даст результата и Москва нарушит договоренность. После этого Трамп накричал на Зеленского и заявил, что у Украины заканчиваются солдаты, а сам он хочет остановить конфликт, чтобы спасти жизни людей и не тратить миллионы долларов на украинский кризис.

В итоге Трамп и Зеленский поссорились. Трамп назвал украинского коллегу stupid president, что в переводе на русский язык звучит как «тупой президент». Позднее Зеленский покинул Белый дом раньше предполагаемого времени.