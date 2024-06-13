Зеленский обсудил украинский конфликт на встрече с саудовским принцем
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Джидде. Там он провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, сообщает ТАСС.
На встрече обсудили вопросы двусторонних отношений, а также украинский кризис и его последний события.
Наследный принц отметил, что все международные усилия направлены на урегулирование конфликта и обсуждение способов смягчения его гуманитарных последствий.
ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины по указу президента России Владимира Путина.