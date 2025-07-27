Зеленский обсудил с Макроном обучение пилотов ВСУ на истребителях Mirage-2000

Украинский президент Владимир Зеленский созвонился с французским лидером Эммануэлем Макроном, с которым обсудил в том числе укрепление ПВО в стране, а также возможность организовать для пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучение на истребителях Mirage-2000.

«Говорили о поставках дополнительных ракет в системы SAMP/T и Crotale. Много говорили о финансировании производства украинских дронов всех типов. Франция готова нам с этим помогать, будем работать вместе. Также обсудили тренировки украинских пилотов на „Миражах“. Очень ценим то, что Франция будет продолжать их обучение, и благодаря этому мы сможем подготовить еще больше дополнительных пилотов», — заявил Зеленский в своем Telegram-канале.

Еще он рассказал Макрону об итогах третьего раунда возобновившихся прямых переговоров между Киевом и Москвой, а также об ожидании ответа относительно встречи с Россией на самом высоком уровне — с президентом Владимиром Путиным. По словам Зеленского, он сообщил Макрону, что хотел бы провести такую встречу до конца августа 2025 года с участием представителей Европы.

Украинский лидер отметил, что обсудил с президентом Франции и антикоррупционные структуры Украины.