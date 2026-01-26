Зеленский неожиданно перешёл на русский язык во время пресс-конференции

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с главами Литвы Гитанасом Науседой и Польши Каролем Навроцким неожиданно перешёл на русский язык, сообщает газета «Известия» .

В своём выступлении, посвящённом требованиям о предоставлении гарантий безопасности, Зеленский сорвался на русское слово. Собираясь произнести украинское «можливість» (возможность), он сказал «возможность».

«Конкретные гарантии безопасности для Украины дают возмо...(можливість) определить конкретную дату окончания этого [конфликта]», — заявил украинский лидер, поправившись в середине фразы. Видео с этим моментом было опубликовано в Telegram-канале издания.

Ранее сообщалось, что в рамках мирных переговоров Зеленский согласился дать официальный статус русскому языку. Согласно проекту совместного плана ЕС и Киева по прекращению огня, стороны должны взять на себя обязательства по усилению «взаимопонимания и уважения к разнообразию языков, культур и религий».

