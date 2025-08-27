Зеленский назвал имя нового посла Украины в США

Украинский президент Владимир Зеленский 27 августа поблагодарил за работу бывшего украинского посла в США Оксану Маркарову и назвал имя нового посла. Так, место Маркаровой заняла бывший вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина, пишет ТАСС .

О том, что Зеленский выдвинул кандидатуру Стефанишиной на пост посла Украины в США, стало известно еще в июле 2025 года. Все это время шло согласование, и вот экс-вице-премьер заняла новую должность.

«Только что говорил с Ольгой Стефанишиной — теперь уже новым послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Формальные процедуры завершены — сегодня (27 августа — ред.) я подписал указ о назначении посла. Определил ключевые задачи по обновлению работы нашего посольства», — сказал Зеленский.

По словам украинского президента, одной из главных задач Стефанишиной в новой должности будет реализация всех договоренностей с Вашингтоном и лично с президентом США Дональдом Трампом в полном объеме. Речь идет об оборонной сфере.

Ранее сообщалось, что новым послом Украины в США мог стать бывший министр обороны страны Рустем Умеров. Позднее стало известно, что Вашингтон не согласовал кандидатуру Умерова на вышеуказанную должность.