Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ под Харьковом
Чрезвычайно сложная обстановка сложилась для украинских военных в Харьковской области, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Особенно тяжело ВСУ приходится в районе Волчанска.
«Особое внимание — Харьковской области. Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы… В частности, на окраинах города Волчанска ситуация чрезвычайно сложная», — указал Зеленский.
Также глава государства признал, что сложной остается ситуация еше на пяти направлениях: покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал военными преступниками Зеленского, Порошенко и ряд других представителей киевского режима. При этом недавно стало известно, что и Зеленский, и Порошенко пропали из базы розыска МВД России.