сегодня в 23:08

Чрезвычайно сложная обстановка сложилась для украинских военных в Харьковской области, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале .

Особенно тяжело ВСУ приходится в районе Волчанска.

«Особое внимание — Харьковской области. Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы… В частности, на окраинах города Волчанска ситуация чрезвычайно сложная», — указал Зеленский.

Также глава государства признал, что сложной остается ситуация еше на пяти направлениях: покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал военными преступниками Зеленского, Порошенко и ряд других представителей киевского режима. При этом недавно стало известно, что и Зеленский, и Порошенко пропали из базы розыска МВД России.