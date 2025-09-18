Политолог Скубченко: Зеленский уже начал подготовку к выборам себя

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести выборы главы государства. Он уже начал готовиться к ним с применением недобросовестных стратегий, заявил политолог Александр Скубченко.

«Зеленский увеличил расходы на социалку немного, чтобы показаться хорошим», — рассказал он в эфире радио Sputnik.

Президент Украины сделал это, поскольку понимает — за него никто в стране голосовать не станет. Зеленский хочет провести выборы в 2026 году, чтобы «зацементировать режим».

Внесение в бюджет каких-либо расходов на «социалку» — только лишь подготовка к «выборам себя», сказал Скубченко.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов сказал, что Зеленский может в любой момент завершить конфликт. Для этого политику нужно вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей РФ. Тогда боевые действия завершатся.

После этого Зеленский может провести выборы на Украине. Избранный президент подпишет соглашение с Россией о дальнейшем мирном сосуществовании.

