Зеленский: любые переговоры должны проходить на встрече РФ и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по урегулированию конфликта должны проходить только на встрече Москвы и Киева, сообщает украинское издание « Страна.ua ».

Зеленский отметил, что в этих переговорах также могут принять участие США. Также он настоял на участии в них Европы.

Американский президент Дональд Трамп 28 февраля встретился в Вашингтоне в украинским лидером Владимиром Зеленским. Они должны подписать соглашение по редкоземельным металлам.

В ходе разговора Зеленский заявил, что против прекращения огня и перемирия в конфликте с Россией.

Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, встретится ли Зеленский с президентом РФ Владимиром Путиным, сказал, что «они не любят друг друга».