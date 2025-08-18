Зеленский хотел забрать карту Украины из Белого дома

Во время встречи в Овальном кабинете Владимир Зеленский неожиданно поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за демонстрацию карты с обозначением территорий, находящихся под контролем российских войск.

«Спасибо за карту, хорошая карта. Даже хочется забрать с собой», — отметил украинский лидер во время трансляции Белого дома.

Как выяснилось, администрация Белого дома специально разместила эту карту напротив переговорного стола, что стало частью дипломатической стратегии Трампа.

В ходе переговоров американский президент сообщил, что российский лидер Владимир Путин во время встречи на Аляске согласился на западные гарантии безопасности для Украины. Зеленский со своей стороны подтвердил готовность к трехсторонней встрече с участием Трампа и Путина.