сегодня в 19:05

Зеленский хочет вступление в ЕС как гарантию безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский снова напомнил о возможности страны присоединиться к Евросоюзу, сообщает «Лента.ру» .

Такое заявление украинский лидер сделал на совместной с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пресс-конференции в Брюсселе. Трансляция мероприятия появилась в YouTube.

«Мы рассматриваем возможность присоединения к ЕС в рамках гарантий безопасности», — сказал Зеленский.

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф отметил, что 18 августа в США с украинским лидером Владимиром Зеленским планируется обсудить вопрос территорий в конфликте с РФ.