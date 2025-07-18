Зеленский дал задачу новому секретарю СНБО Умерову продолжить переговоры с РФ
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встретился с новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым. Он дал задание возобновить и активизировать переговорный трек с РФ по урегулированию кризиса, сообщает РИА Новости.
Умеров получил личные задачи в оборонной и переговорной областях.
Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО 18 июля. До этого чиновник занимал должность министра обороны Украины.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что на нынешнем этапе необходимо закончить обмены, о которых договаривались во время второго раунда переговоров. После этого Россия будет ожидать от Украины предложений по следующему этапу переговоров.