Зеленский: будущее сделки по минеральным ресурсам Украины теперь зависит от США
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что будущее сделки по минеральным ресурсам Украины теперь зависит от США, сообщает RT со ссылкой на Fox News.
«Я думаю, что они должны подписать. Я не знаю, когда они это сделают. Это зависит от американской стороны», — отметил он.
Когда стороны начали обсуждать украинский кризис, Трамп высказался за прекращение огня с Россией и установления мира, а Зеленский возразил, отметив, что Украина никогда на это не согласится. В итоге президенты поссорились. Трамп в какой-то момент не смог сдержаться и назвал Зеленского «тупым». В итоге украинский лидер спешно покинул Белый дом раньше времени, подписание сделки, а также пресс-конференцию по ее итогам отменили.
Трамп в своей соцсети заявил, что Украина не готова к мирному урегулированию конфликта с Россией, но Зеленский всегда может вернуться в США для продолжения диалога, когда поменяет мнение.