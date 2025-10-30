Зеленский анонсировал новые санкции против российского ВПК и СМИ

Владимир Зеленский объявил о подготовке нового пакета санкционных мер против России, которые затронут предприятия военно-промышленного комплекса и средства массовой информации, сообщает РИА Новости .

В своем вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, Зеленский заявил: «Готовим новые санкции, в частности, против целей в российском военном производстве… Указы — скоро. Также мы синхронизируем 19-й пакет санкций Евросоюза в украинской юрисдикции».

Традиционно украинские санкции включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на официальные визиты, прекращение торговых соглашений и культурных обменов.

Ранее, 23 октября, глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас сообщила о принятии 19-го пакета санкций со стороны Евросоюза.