сегодня в 21:48

Зеленский анонсировал нового ответственного за системы ПВО на фоне ударов РФ

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о грядущем назначении нового заместителя командующего Военно-воздушными силами Украины. Об этом он сообщил на фоне ударов российской армии по объектам Вооруженных сил России, пишет «Политика Страны» .

«Задача — трансформировать использование перехватчиков, работу мобильных огневых групп и других подразделений таким образом, чтобы это было эффективно на сто процентов», — написал Зеленский в Сети.

Данные предложения были одобрены в ходе совещания с главой Министерства обороны Украины Михаилом Федоровым.

Ранее сообщалось, что накануне российские военные нанесли успешный удар по предприятиям, где на Украине собирали беспилотники. Все поставленные цели перед ВС РФ были достигнуты.

