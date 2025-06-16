Защищавший русский язык депутат Росликов рассказал про задержание

В Латвии депутата Алексея Росликова, который защищал русскоязычных, отпустили под подписку о невыезде. В видео он рассказал, что местная служба госбезопасности обвинила его в помощи России и разжигании национальной розни, сообщает РБК .

Росликов рассказал, что утром к нему домой приехали сотрудники силовых структур. Их было около 10 человек, все одеты в маски. Обыск организовали в доме его родителей.

«Пока дети дома приехали специально, чтобы эмоционально было максимально болезненно», — отметил парламентарий.

У Росликова отобрали средства связи. Депутат отметил, что по поводу сотрудничества с Россией никто ничего найти не сможет.

Латвийские силовики схватили мужчину утром 16 июня. Правоохранители хотели, чтобы парламентарию выбрали меру пресечения. Однако суд отпустил его под подписку о невыезде.