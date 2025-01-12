Зарубин показал архивные кадры прямой линии Путина с украинцами

В 2004 году президент России Владимир Путин во время официального визита в Киев провел прямую линию с гражданами Украины. Соответствующие архивные кадры в своем Telegram-канале показал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

«Мы ведем наш прямой эфир из центра Киева. Сюда, в столицу Украины, с официальным визитом прибыл глава российского государства для того, чтобы принять участие в торжествах, посвященных 60-летию освобождению Украины от фашистских захватчиков, и начал свой визит участием в нашей программе», — говорит ведущая на архивных кадрах.

Телеведущая также уточнила, что прямая линия с Путиным началась под залпы праздничного фейерверка. В 2004 году российский лидер посетил Украину за несколько дней до президентских выборов, на которых позднее победу одержал Виктор Ющенко.

В ходе прямой линии Путин развернуто отвечал на вопросы украинцев. Он сообщил, что отдельные фразы понимает на их родном языке, но если речь быстрая, то воспринимать на слух становится сложно. Также он прочел несколько строк из стихотворения на украинском языке, которые запомнил еще в студенческие годы.