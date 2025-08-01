Заподозрили в шпионаже: в Камбодже задержали голубя с кольцом «Таиланд»

Инцидент с запущенным в Камбоджу «голубем-шпионом» вызвал насмешки в Таиланде

Власти Камбоджи задержали голубя с кольцом и надписью «Таиланд», заподозрив птицу в шпионаже, что вызвало волну шуток у тайцев, сообщает «Царьград» .

В Камбодже разгорелся скандал после того, как местные власти задержали голубя с кольцом, на котором была надпись «Таиланд». Почтовое управление провинции Баттамбанг сообщило, что птица могла быть частью разведывательной операции против Камбоджи. В публикации также отмечалось, что голубь, возможно, был оснащен GPS-устройством тайского производства.

Инцидент вызвал бурную реакцию в Таиланде. Пользователи социальных сетей высмеяли подозрения камбоджийских властей, назвав такие методы шпионажа устаревшими и неэффективными.

«Они используют фотографию окольцованной птицы, выращенной для конкурса, чтобы раздувать теорию о тайских солдатах, посылающих голубей для слежки», — отметил один из популярных военных аккаунтов.

В то время как в Таиланде инцидент стал поводом для шуток, в Камбодже ситуация воспринята серьезно. На фоне напряженных отношений между двумя странами подобные случаи вызывают обеспокоенность у местных властей. Эксперты считают, что задержанный голубь, скорее всего, является гоночным или почтовым.