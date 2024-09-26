Западные СМИ отреагировали на «ядерные предупреждения» Путина

Ведущие мировые издания отреагировали на предложения президента России Владимира Путина изменить ядерную доктрину страны. Некоторые восприняли этот факт как строгое предупреждение Западу о последствиях ударов вглубь РФ, сообщает «Лента.ру» .

К такому выводу пришло британское издание The Guardian. «Строгое предупреждение» — именно так журналисты назвали слова Путина о ядерной доктрине. Похожим образом отреагировал американский канал CNN.

«Решение изменить официальную ядерную доктрину России — это ответ Кремля на дискуссии в США и Великобритании о том, стоит ли давать Украине разрешение бить западными ракетами по территории России», — заявили на телеканале.

Также эксперты отметили, что нынешнее противостояние Америки и России, которое происходит на Украине, стало самым серьезным с момента Карибского кризиса в 1962 году. В The New York Times сослались на слова женевского аналитика Павла Подвига, который отметил, что таким образом Россия хочет сдержать союзников Киева.

Ранее в Bloomberg заявили, что Путин дополняет ядерную доктрину, чтобы не допустить «агрессии» со стороны западных государств. В документе рекомендовано уточнить название стран и военных блоков, в отношении которых Россия проводит политику атомного сдерживания.

Путин 25 сентября предупредил, что РФ может нанести ядерный удар при массированном старте средств воздушно-космического нападения, включая ракеты и беспилотники противника. Российский президент отметил, что решения будут приняты на основе новых угроз.