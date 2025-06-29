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Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович резко высказался в сторону украинского президента Владимира Зеленского из-за потери литиевого месторождения в Шевченко в ДНР, сообщает РИА Новости .

По словам эксперта, главе киевского режима нужно было думать о перемирии раньше.

«Зеленскому следовало подписать мирное соглашение раньше», — написал Кошкович в соцсети X.

Ранее Le Figaro написало, что ВС РФ взяли под контроль два крупных месторождения: Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области. Минобороны России подтверждало, что российские войска освободили населенный пункт Шевченко.

Между тем газета New York Times написала, что российские войска перекрыли Киеву доступ к стратегическим месторождениям. Таким образом, продвижение ВС РФ лишает Украину козырей в переговорах с США.