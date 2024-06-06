Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнит все непопулярные, но выгодные для Запада решения, его уберут с руководящих должностей, сообщает газета «Известия» .

«Введением более молодого возраста для мобилизации он вызовет еще большую волну негатива внутри украинского общества. Зеленский станет врагом многих матерей, которые потеряют своих сыновей. Ему будет очень сложно жить на белом свете», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о легитимности Владимира Зеленского, президентский срок которого истек 20 мая 2024 года. Глава России рассказал, кому по закону должна была перейти власть на Украине.

Сам Зеленский заявил, что чужие рассуждения о его легитимности не входят в собственную повестку размышлений.