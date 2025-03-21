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Гендиректор ПОРА Данькин: Арктика для Запада — это ресурс и военный триггер

Генеральный директор Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Максим Данькин считает, что западные страны используют в своих политических целях «зеленый колониализм» в Арктике, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

ПОРА провел исследование стратегий стран-членов Арктического совета, которое выявило несоответствие между заявленными и реальными приоритетами Запада.

«Так, широко обсуждаемые приоритеты в области экологии и защиты коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в реальности уступают приоритетам военной безопасности и экономического развития, основанного на ресурсах Арктики», — отмечается в сообщении.

По словам Данькина, Запад видит Арктику как «ресурс и военный триггер». Россия рассматривает ее как стратегический макрорегион с фокусом на развитии, однако он смещается из-за милитаризованной западной повестки, отметил эксперт.

И наиболее адекватный, по его мнению, подход у Китая и стран Азии — Арктика как научно-исследовательская лаборатория и магнит для туристов.

По мнению специалиста, путем дипломатии необходимо наладить взаимодействие для совместных исследований этого уникального региона.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал мнение, что США смогут решить вопрос Гренландии. В ответ глава МИД Дании заявил, что американцы не получит остров.