Замглавы МИД Ирана обвинил США и Израиль в гибели 165 человек

сегодня в 18:56

Казем Гарибабади: при ударе по школе в Минабе погибли дети

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что мирные жители страны гибнут в результате авиаударов США и Израиля. По его словам, при атаке на школу в Минабе погибли 165 человек, сообщает RT .

В разговоре с ведущим RT Риком Санчесом Гарибабади заявил, что «невинные люди фактически погибают как мученики из-за авиаударов этих двух режимов».

«Вы слышали, что всего два дня назад более 160 невинных людей, находившихся в школе, погибли», — сказал замглавы МИД Ирана.

По данным иранской стороны, удар пришелся по начальной школе для девочек в городе Минаб провинции Хормозган. Трагедия произошла 28 февраля. В результате атаки погибли 165 человек, многие из них — дети. В Иране продолжают разбирать завалы разрушенного здания. Кадры с места происшествия опубликовало агентство Ruptly.

Пресс-секретарь Центрального командования США капитан Тим Хокинс заявил, что американская сторона «осведомлена о сообщениях, касающихся причинения вреда гражданскому населению в результате продолжающихся военных операций».

Представитель МИД Израиля не ответил на вопрос о гибели детей, сказав журналисту: «Пожалуйста, давайте дадим слово другим».

