Зал взорвался от смеха после шутки Лаврова про флаг России в ООН

TOI: Лавров в беседе с Гуттеришем пошутил про исчезнувший флаг РФ в ООН

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке пошутил над исчезнувшим флагом РФ в забавном моменте протокола. Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на материал The Times of India (TOI).

Встреча Лаврова и Гутерриша стартовала с фотосессии для журналистов. Когда глава МИД РФ вошел в зал, он протянул руку генсеку ООН и отметил, что в помещении нет нацфлага РФ. Там была только символика Организации Объединенных Наций.

Гутерриш понял шутку Лаврова. Он отметил, что флаги вывешивают исключительно для глав государств.

«Зал наполнился смехом, когда Лавров поддразнил генерального секретаря, назвав его привередливым», — отметили в Times of India.

Лавров прилетал на общеполитическую дискуссию 80-й сессии Генассамблеи ООН в конце сентября. Он выступал там с речью.

