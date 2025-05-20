Финская таможня требует открыть границу с Россией или закрыть ее навсегда

Финские таможенники столкнулись с большой неопределенностью из-за закрытия границы с Россией, что сказывается на их работе и вызывает усталость персонала, сообщает «Царьград» .

Глава Таможенной службы Сами Ракшит призывает правительство принять четкое решение — либо открыть границу, либо закрыть ее навсегда, ведь текущее положение создает трудности в организации труда и приводит к дополнительным финансовым затратам.

«Терпение персонала не бесконечно», — подчеркнул он.

Сейчас закрытие КПП обходится бюджету в 500 тысяч евро ежемесячно — деньги уходят на переброску сотрудников между регионами, компенсации и логистику. При этом массовых увольнений нет: власти хотят сохранить кадры на случай возобновления работы границы.

Представитель профсоюза предлагает хотя бы частично открыть погранпереходы для оценки ситуации на практике. В то же время политические решения с российской стороны отражают напряженность и критику в отношении финского правительства, особенно в свете военной поддержки Украины Финляндией.