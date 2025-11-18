Владимир Зеленский столкнулся с неожиданным препятствием в Канаде, где ведомство по интеллектуальной собственности отказало в регистрации его товарного знака Zelenskyy, сообщает РИА Новости .

Согласно изученным документам, под этим брендом планировалось оказывать эклектичный набор услуг — от астрологии и психологии до организации азартных игр и проведения похоронных церемоний.

В заявке значился даже такой необычный вид деятельности, как «помощь в надевании кимоно». Примечательно, что в документах были указаны персональные данные, полностью соответствующие информации об украинском лидере, включая адрес, ранее опубликованный на официальном сайте его офиса в качестве домашнего.

Отказ в регистрации был вызван не содержательными, а процедурными причинами — заявитель не внес необходимые корректировки в установленные сроки.