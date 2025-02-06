Захарова высмеяла заявления главы МИД Британии об отношениях с Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала в Telegram-канале слова главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми о тысячелетней истории партнерства Лондона и Киева.

«А чего так мало-то? Еще на бронтозавра вместе охотились», — отметила она.

Захарова также добавила, что британско-украинское партнерство уходит корнями в подножья египетских пирамид.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, хотя Владимир Зеленский и является нелегитимным президентом Украины, Россия открыта для диалога.