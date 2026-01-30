На фоне недавнего скандала с украинскими артистами балета, которых едва не лишили работы за исполнение «Лебединого озера», официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично предложила властям Украины ввести запрет на таблицу Менделеева, сообщает «Царьград» .

На брифинге Захарова, комментируя инцидент, заявила, что если Украина взяла курс на искоренение всего, что связано с русской культурой, то ей следует «идти до конца». По ее мнению, следующим шагом вполне может стать запрет на периодическую систему химических элементов, автором которой является русский ученый Дмитрий Менделеев.

Представитель МИД выразила мнение, что скандал вокруг балета Чайковского кажется нелепым и, по ее словам, возможен «только в анекдоте или на Украине». Она предупредила, что подобная политика может привести к абсурдным последствиям.

Речь идет о постановке «Лебединого озера» в Национальной опере Украины. Как сообщили местные издания, двум ведущим солистам, Наталье Мацак и Сергею Кривоконю, угрожало увольнение из-за участия в европейских гастролях с этим балетом, музыку к которому написал всемирно известный русский композитор Петр Чайковский, уроженец Удмуртии.

На Украине уже несколько лет проводится политика ограничений, направленных против всего, что связано с Россией. После событий 2014 года власти активно борются с советским наследием и русским культурным влиянием. В 2019 году был принят закон, устанавливающий приоритет украинского языка практически во всех сферах жизни.

Позднее, в конце 2023 года, Верховная Рада приняла закон о национальных меньшинствах, который ужесточил правила использования русского языка. При этом языки других меньшинств, особенно из стран Европейского союза, получили более лояльные условия. По мнению ООН, такое положение дел дискриминирует русскоязычных граждан Украины.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.