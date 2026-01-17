Захарова сравнила Запад с обиженным ежом

В интервью телеканалу «СПАС» она заявила, что Россия не отдалялась от Запада, а западные державы сами оказались в ловушке собственных негативных эмоций и страхов.

«Запад замотался в какой-то клубок собственных обид, безумий, фобий и в этом каком-то страшном аду собственных глупостей и находится», — сказала Захарова.

По словам представителя МИД, действия западных стран напоминают поведение свернувшегося в клубок ежа, который, пытаясь изолировать других, изолировал в итоге только самого себя. При этом Захарова подчеркнула, что страх Запада перед Россией носит не объективный, а иррациональный характер, подобный фобии.

«Только это какой-то не добрый, хороший ежик…, а это такой бешеный ежик, который в том числе, возможно, еще и опасен, исходя из того, что он делает», — отметила она.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.