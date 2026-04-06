Захарова: РФ предупредила страны Прибалтики из-за открытия неба для дронов ВСУ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сделала специальное предупреждение странам Балтии в связи с решением открыть воздушное пространство для пролета беспилотников ВСУ при атаках на Россию, сообщает ТАСС .

«Упомянутым странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у них, у этих режимов этих стран ума хватит, они прислушаются», — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что в противном же случае странам Балтии придется столкнуться с ответными мерами.

В последние недели власти Литвы, Эстонии и Латвии сообщали об украинских беспилотниках, залетевших в воздушное пространство трех стран. При этом утверждалось, что дроны ВСУ направлялись в Россию для атак на гражданские и энергетические объекты.

