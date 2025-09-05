Захарова прокомментировала заявление ЕК о запрете российских энергоресурсов

сегодня в 18:35

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично ответила на слова еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, заявившего, что в Европе хотят навсегда запретить российские нефть и газ.

«Птиц перелетных будут отстреливать на границе? Они ведь могут не сдержаться, пролетая над Брюсселем», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Йоргенсен рассказал, что Еврокомиссия хочет навсегда запретить европейским странам покупать российские энергосерсурсы. Он заявил, что «ни одной молекулы» российских углеводородов не должно попасть в эту часть света.

Между тем Дания предложила обязать импортеров доказывать нероссийское происхождение поставляемого газа. Особое внимание планируется уделить поставкам через «Турецкий поток».