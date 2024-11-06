Захарова прокомментировала проведение выборов президента США в Калифорнии

«Для меня самое вопиющее — это история с Калифорнией <…> Я считаю, что переплюнуть ее в плане маразма невозможно. Это все подтверждено американским законодательством», — заявила дипломат в эфире радио Sputnik.

Захарова объяснила, что избиратель в Калифорнии приходит на участок и просто называет свое имя. Для получения бюллетеня нужно лишь ответить на единственный вопрос о дате рождения.

На ее взгляд, это вызывает вопросы, поскольку сотрудникам участков запрещено запрашивать у избирателей документы, удостоверяющие личность.

Она подчеркнула, что если человек попытается показать свои документы, работники избирательного участка отказываются их принимать, ссылаясь на законодательные ограничения.