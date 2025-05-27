Захарова: проект США «Золотой купол» ставит под угрозу стабильность

Проект системы противоракетной обороны США «Золотой купол» подрывает стратегическую стабильность в мире. Об этом во время брифинга рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС .

Она отметила, что для развития проекта США будут делать упор на улучшение средств достартового поражения ракетных вооружений, а также инфраструктуры, нужной для их применения. Таким образом Соединенные Штаты говорят о готовности нанесения превентивных, первых обезоруживающих ударов.

«Это авантюрный подход», — сказала Захарова.

Она назвала идею США подрывом основ стратегической стабильности.