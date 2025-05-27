Захарова: проект США «Золотой купол» ставит под угрозу стабильность
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Проект системы противоракетной обороны США «Золотой купол» подрывает стратегическую стабильность в мире. Об этом во время брифинга рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
Она отметила, что для развития проекта США будут делать упор на улучшение средств достартового поражения ракетных вооружений, а также инфраструктуры, нужной для их применения. Таким образом Соединенные Штаты говорят о готовности нанесения превентивных, первых обезоруживающих ударов.
«Это авантюрный подход», — сказала Захарова.
Она назвала идею США подрывом основ стратегической стабильности.