Захарова посмеялась над Рютте за неуместность анекдота о Lada

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала генсека НАТО Марка Рютте за некорректное использование русского анекдота о Lada. По мнению Захаровой, Рютте допустил промах, применив эту шутку в контексте обсуждения поставок истребителей F-35 и систем ПВО Patriot.

Рютте поделился анекдотом о продавце, обещающем доставить автомобиль через десятилетие, и покупателе, уточняющем время доставки. После этого продавец говорит, что днем будет доставлен холодильник.

По словам Захаровой, Рютте своей шуткой показывает приоритетность военно-промышленного комплекса (ВПК), а не товаров широкого потребления. Генсек НАТО использовал этот анекдот, чтобы прокомментировать низкую скорость развития европейского оборонного производства.

«Фантастический, конечно. Сам не понял, про что анекдот, но рассказал. А шутка-то не про товары народного потребления, а про приоритетность ВПК», — написала в своем Telegram-канале Захарова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.